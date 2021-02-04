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"Мне странные пишут": Бурунов рассказал, какие женщины ему нравятся

14:55
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Актер ни разу не был женат

Популярный актер Сергей Бурунов признался, какие типы женщин ему нравятся. Артист заявил, что не считает внешность главным в избраннице.

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"Мне не важно, какой типаж женщины, конечно, есть предпочтения, например, Моника Беллуччи мне нравится очень. В то же время мне нравится Марго Робби, мое открытие было. Невероятной красоты барышня. Не важно, какого типажа, важно, что в голове есть, и не без чувства юмора", - рассказал Бурунов.

Он подчеркнул, что, какой бы красивой ни была женщина, важно, чтобы с ней было о чем поговорить. Актер добавил, что, несмотря на популярность, поклонницы редко пытаются с ним познакомиться.

"Мне странные женщины пишут, я стараюсь это не читать. Красивые мне не пишут", - пошутил Бурунов.

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