Тест отрицательный: Фрейндлих пошла на поправку

Народная артистка пока в больнице

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих улучшилось. Последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Однако актриса пока остается в больнице.

"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный... Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут", - рассказали в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Народная артистка была госпитализирована с коронавирусом в центр ФМБА имени Соколова 25 декабря. Перед этим актриса неделю лечилась дома, но в итоге попала в реанимацию Фрейндлих перевели из интенсивной терапии в обычную палату в конце января, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"