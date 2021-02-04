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Стала известна причина смертельного пожара в Красноярске

14:38
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Погибли пожарные и рабочий склада

Склад в Красноярске, сгоревший 3 февраля, проверяли на соблюдение требований пожарной безопасности в 2015 году. К тому времени собственники устранили около 20 выявленных годом ранее нарушений. Теперь же причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети, сообщили в экстренных службах.
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре

"По предварительным данным, к возгоранию на складе автозапчастей в Красноярске привел аварийный режим работы электросети. Стремительному распространению огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами", - приводит слова своего источника агентство ТАСС.

Пожар в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске вспыхнул утром 3 февраля. Звено пожарных отправилось разыскивать рабочего склада, который, по поступившей информации, находился в помещении. Позднее трое пожарных и рабочий были найдены мертвыми. Обстоятельства происшествия выясняются, 5 февраля в Красноярском крае объявлен траурным днем.

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