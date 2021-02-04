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Канье Уэст вывез из дома 500 пар обуви

15:42
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Рэпер решил не оставлять свою коллекцию супруге

Американский рэпер Канье Уэст вывез из дома в городе Калабасас 500 пар собственной обуви. Таким образом он начал готовиться к разводу с Ким Кардашьян.

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Помимо обуви Уэст решил перевезти и часть других личных вещей. Чтобы не пересекаться с мужем, Ким пришлось уехать из дома. Она отправилась вместе с сестрами на острова Теркс и Кайкос, которые расположены к юго-востоку от Багам. "Они решили таким образом избежать драматических ссор", - рассказал инсайдер.

Знакомые пары уверены, что избежать развода не удастся. Теперь знаменитые супруги ведут переговоры об урегулировании конфликтов, передает Page Six.

Расстаться с супругом спустя 6 лет брака решила Ким. По ее словам, она была вынуждена пойти на это "ради детей и собственного рассудка". Знаменитость долгое время пыталась бороться за отношения, однако биполярное расстройство у мужа и разные цели в жизни сделали свое дело. В качестве подтверждения серьезности своих намерений Кардашьян даже перестала носить на публике обручальное кольцо.

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