Глава дипломатии ЕС призвал вести с Россией диалог

Жозеп Боррель прибудет в Москву 4 февраля

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед своим визитом в Россию, который начнется уже 4 февраля, заявил, что Москва остается для ЕС ключевым партнером и с ней надо поддерживать диалог.

"Россия остается соседом и важнейшим партнером, с которым мы должны поддерживать необходимый диалог, если мы действительно хотим стать глобальным игроком", - приводит РИА "Новости" слова главы евродипломатии.

Как подчеркнул Боррель, участие России необходимо, чтобы влиять на ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и Украине. Именно для обсуждения этих направлений, уточнил дипломат, он и летит в Россию.

Вместе с тем Боррель отметил, что едет в Москву "в сложной обстановке", связанной, по его словам, с решением суда по делу блогера Алексея Навального и "сокращением пространства для деятельности оппозиции" в России.

Боррель пробудет в Москве до 6 февраля. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций. Среди основных тем переговоров - борьба с коронавирусом, Иран и Украина.

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