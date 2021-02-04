ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мировые цены на еду достигли почти семилетнего максимума

15:06
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Пшеница стала дороже на 6,8%, растительное масло - на 5,8%

Как сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в январе 2021 года мировые цены на продовольственные товары достигли самого высокого уровня почти за семь лет. Об этом пишет ТАСС.

Какие продукты в январе подорожали сильнее всего
В Роскачестве рассказали, как россияне выбирают продукты

Рост, уточнили эксперты, продолжается восьмой месяц подряд. Индекс продовольственных цен в январе составил в среднем 113,3 пункта, это на 4,3% выше, чем в декабре 2020-го. Побит рекорд июля 2014 года.

Больше всего, уточняют в ФАО, подорожали сахар, зерновые и растительные масла.

В частности, цены на пшеницу выросли на 6,8%, на растительное масло - на 5,8%. Причина - меньшие, чем ожидалось, объемы производства в Индонезии и Малайзии, где наблюдались избыточные осадки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Покупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.