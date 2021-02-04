Мировые цены на еду достигли почти семилетнего максимума

Пшеница стала дороже на 6,8%, растительное масло - на 5,8%

Как сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в январе 2021 года мировые цены на продовольственные товары достигли самого высокого уровня почти за семь лет. Об этом пишет ТАСС.

Рост, уточнили эксперты, продолжается восьмой месяц подряд. Индекс продовольственных цен в январе составил в среднем 113,3 пункта, это на 4,3% выше, чем в декабре 2020-го. Побит рекорд июля 2014 года.

Больше всего, уточняют в ФАО, подорожали сахар, зерновые и растительные масла.

В частности, цены на пшеницу выросли на 6,8%, на растительное масло - на 5,8%. Причина - меньшие, чем ожидалось, объемы производства в Индонезии и Малайзии, где наблюдались избыточные осадки.

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