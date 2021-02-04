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Ракова посоветовала онкобольным пройти вакцинацию от коронавируса

15:12
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Но только после консультации с врачом

Москвичам с онкологическими заболеваниями стоит привиться от коронавируса. Любое сопутствующее заболевание в случае заражения COVID-19 влияет на течение заболевания, и пациенты с онкологией – в группе риска, напомнила  заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала о вакцинации в московских домах престарелых

"После детальной консультации с лечащим врачом пациентам с онкологическими заболеваниями стоит привиться от коронавируса - широкая сеть прививочных пунктов на базе поликлиник и выездных бригад в городе для этого создана", - сказала Ракова.

Ракова отметила: риски связаны со снижением эффективности иммунной системы организма. И это накладывает на медработников особую ответственность за наблюдение за онкологическими пациентами, сказал заммэра в интервью "Интерфаксу".

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