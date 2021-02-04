В Греции потребовали закупить российскую вакцину от COVID-19

Многие страны заинтересованы в покупке "Спутника V"

Влиятельная греческая газета "Димократия" заявила, что стране необходимо немедленно закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". "Берите "Спутник" прямо сейчас", - говорится в заголовке на первой полосе издания.

В газете отметили, что после публикации результатов третьей фазы исследования российского препарата им заинтересовались многие страны Евросоюза, передает РИА Новости.

"Все хотят "Спутник". Одна за другой европейские страны обращают взгляд на Восток после волнений, которые вызвала Европа в программах вакцинации стран с негодными контрактами, которые она подписала", - заявили в издании.

В статье отметили, что единственный способ "спасти лето" в Греции – это закупить вакцину и начать прививочную кампанию.

При этом в правительстве Греции заявили, что не считают нужным спешить и намерены дождаться одобрения от Еврокомиссии. "Что касается вакцины "Спутник", мы как правительство движемся в европейской рамке, как вы знаете, закупки вакцин. Думаю, что тема российской вакцины "Спутник" не является очень актуальной, так как еще не было получено одобрение Европейского агентства лекарственных средств", - сказал пресс-секретарь правительства страны Христос Тарантилис.

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