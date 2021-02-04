Собянин рассказал о развитии сети центров амбулаторной помощи онкобольным

Проект "Персональный помощник" теперь доступен во всех районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, во всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями, посетил Центр амбулаторной помощи, который находится в районе Зюзино. Сейчас в здании проходит капитальный ремонт. Мэр рассказал, что проект "Персональный помощник" для раковых больных теперь доступен во всех районах Москвы. Специалисты помогают записаться пациентам к врачу, вносят информацию в городской регистр и решают возникающие проблемы. Необходимое сопровождение уже получают почти 2,5 тысячи москвичей.

Хоть снаружи пятиэтажное здание пока стоит в лесах, но внутри него царит атмосфера леса. Хвойного цвета удобные кресла, контуры деревьев на стенах – условия, максимально не похожие на больничные. Таким будет Центр амбулаторной онкологической помощи при 40-й больнице. После открытия он станет крупнейшим в Москве. Сюда смогут обратиться жители двух округов - Южного и Юго-западного - а это более трех миллионов человек.

"Здесь планируется реализация стандарта амбулаторного онкологического центра с диагностикой при помощи биопсии, пункции, здесь будет два компьютерных томографа, МРТ, маммограф. Здесь будет возможность не только диагностировать, но и проводить повторную химиотерапию", - рассказал главврач ГКБ №40 Денис Проценко.

По новому стандарту перестроена вся цепочка оказания онкологической помощи: пациенту больше не нужно перемещаться между поликлиниками и центрами КТ - всю помощь они смогут получить в одном месте, на всех этапах его будет вести одна онкологическая команда. Таким образом, Центр амбулаторной онкологической помощи - уже не самостоятельная единица, а часть большого онкологического холдинга. Сейчас в Москве шесть таких многопрофильных центров, в которых амбулаторная помощь объединена со стационаром, и открыты суперсовременные лаборатории. А еще в течение прошлого года в Москве смогли перейти на использование современных таргетных и иммунных препаратов.

"Объем стационарной помощи онкологическим больным благодаря той реформе, которую мы провели, увеличился более чем на треть. Это огромные объемы, выполненные нашими медиками. Были созданы шесть онкологических центров с соответствующими мощными лабораториями, выстроена логистика вся оказания помощи онкобольным. Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. Их создано сегодня восемь, они охватывают всю территорию Москвы. Не все из них находятся в хорошем состоянии, требуют реконструкции, насыщения самым современным оборудованием. Мы приступили к такой реконструкции в трех центрах одновременно, они все будут построены в этом году", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В центре на Азовской улице работы вышли на финальную стадию: идет отделка стен, полов и потолков, монтируются инженерные системы. Мебель и оборудование закуплены. Здесь будут принимать все профильные специалисты: маммологи, онкогинекологи, онкоурологи, химиотерапевты, гематологи и другие. Для проведения химиотерапии и длительных процедур будет работать дневной стационар. Сегодня, в День борьбы с раковыми заболеваниями, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции центра и дал старт проекту "Персональный помощник". Это нужно, чтобы пациенты не оставались с диагнозом один на один.

"Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию, все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение", - рассказал Сергей Собянин.

Персональные помощники ведут пациентов дистанционно, по телефону. Они помогают записаться на прием к врачу или на исследования.

С августа в качестве эксперимента персональные помощники работали в шести округах, а с сегодняшнего дня в проект будут включены все онкологические больные.

Наталья Тарасова, Илья Ушаков, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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