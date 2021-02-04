В России ввели штраф за пропаганду "веселящего газа"

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

В КоАПе появилась новая статья - "Пропаганда закиси азота". Согласно документу, за пропаганду в Сети потребления "веселящего газа" грозит штраф от 1 тысячи рублей (для граждан) до 150 тысяч рублей (для юридических лиц).

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, который ограничивает оборот закиси азота и запрещает его пропаганду.

Производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка "веселящего газа" не для медицинского, промышленного или технического применения теперь является нарушением законодательства.

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