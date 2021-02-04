Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс

Устанавливается приоритет Конституции над международными договорами

С сегодняшнего дня в Семейном кодексе России закрепляется приоритет Конституции, основ правопорядка и нравственности над международными договорами. Соответствующий закон, опубликованный на портале правовой информации, 4 февраля подписал президент Владимир Путин.

Прежде Семейный кодекс предусматривал следующее: применяются правила международного договора, если они отличаются от тех, что предусмотрены семейным законодательством. Но, как гласит обновленная статья 79 Конституции, в стране не подлежат исполнению решения, принятые на основании международных договоров и Конституции противоречащие. Это касается в том числе положений Семейного кодекса.

В законе уточняется, что установлено противоречие может быть в определенном федеральным конституционным законом порядке.

Также сегодня Путин подписал законы о создании единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней и о штрафе до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".

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