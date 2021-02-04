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Британец нашел в диване письмо 1969 года с предсказаниями будущего

15:45
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Его написала 11-летняя школьница

Занимающемуся реставрацией старой мебели Питеру Бекертону из британского города Питерборо прислали для работы диван. В его спинке мужчина случайно обнаружил написанное 11-летней девочкой письмо, датированное 23-м февраля 1969 года, сообщает газета Mirror.

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Письмо оказалось частью домашнего задания. Очевидно, школьников попросили описать, каким они видят будущее. И прогнозы девочки оказались местами поразительно точны.

Так, школьница написала, что через много лет у телефонов будут экраны и через них станет возможным увидеть собеседника. Телевизоры же, продолжила девочка, превратятся из небольших коробок в большие экраны, управлять которыми можно будет с помощью кнопок в подлокотнике кресла.

Кроме того, школьница предсказала, что двери в домах будут открываться по нажатию кнопки.

Были, однако, в домашнем задании и несбывшиеся пророчества. Девочка предсказывала, что еды в привычном смысле не останется, а все будут жевать специальную резинку, дающую чувство постоянного насыщения.

Теперь супруга Бекертона, Роза, надеется найти автора послания. По ее словам, это самая интересная находка мужа за все время его работы.

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