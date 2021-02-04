Как происходит транспортировка и хранение "Спутника V" в Петербурге

Специалисты следят за соблюдением температурного режима при перевозке вакцины

За сутки в России от коронавируса выздоровели 24 тысячи 546 человек. Это на несколько тысяч превышает количество заболевших. Их суточный прирост составил 16 тысяч 714 случаев. Массовая прививочная кампания продолжается во всех регионах России.

- Надевайте перчатки, там будет очень холодно.

В холодильной камере, где хранится драгоценная вакцина - минус 26 градусов. Замерзают не то что руки - шариковые ручки. А расписаться нужно в каждом акте приемки-передачи.

Форма: теплые шапки, ватные куртки и штаны. Выходить из холодильника лишний раз не стоит, каждое открытие двери повышает температуру внутри.

"Мы заказы собираем, происходит процесс маркировки, упаковываем. Каждую упаковку нужно отсканировать. И убедиться, что маркировка в компьютере прошла", - рассказала заведующая отделом хранения Елена Антонова.

В одной большой коробке - 126 маленьких. Их нужно распределить по адресам прививочных пунктов. В каждый контейнер с вакциной на отправку кладут хладоаккумуляторы. И еще индикатор, который будет фиксировать температуру в пути.

- Это индикатор регистрирующий, чтобы показать температуру при транспортировке.

Такие меры предосторожности связаны со строгими условиями хранения препарата. Сохранность свойств вакцины "Спутник V" гарантируется при температуре не выше минус 18 градусов.

"Мы прекрасно понимаем свою ответственность. Вакцина новая. Так работают сейчас все в Российской Федерации, кто работает с ковидной вакциной. Температурный режим нужно соблюдать на всём процессе транспортирования вакцины. Мы получаем вакцину от производителя в больших термосумках. И сейчас происходит комплектование заказов уже на пункты вакцинации", - сообщила гендиректор ООО "Центральная фармацевтическая база" Любовь Полякова.

В Санкт-Петербурге прививочная кампания идет полным ходом. Адресов, куда нужно отвезти вакцину, уже больше ста. С центральной фармацевтической базы грузовики с препаратом разъезжаются по разным направлениям каждый день.

Каждую партию антикоронавирусной вакцины с нетерпением ждут в петербургских поликлиниках, где есть прививочные пункты. Запись открыта на месяцы вперед, но номерки разбирают в первые несколько дней.

Грузовик с коробками находится еще в пути, а в поликлинике - уже очереди в прививочный кабинет. В дневное время в основном пенсионеры. Поток горожан помладше идет вечером, говорят медики. Новому препарату люди доверяют, потому что верят врачам.

"Мы доверяем. Почему нет. У меня сахарный диабет, мне показана прививка. Никакого страха не испытываю", - сказала Ольга Ружникова.

Когда зеленый контейнер наконец приезжает на нужный адрес, приемка препарата происходит мгновенно. Коробочки с дозами оперативно перекладывают в холодильник прививочного кабинета. Того, кто работает с упаковками страхуют коллеги, чтобы не рассыпать.

- Теперь можно выдохнуть. Сейчас проверим температурную карту.

Температурная карта - это практически поминутный мониторинг путешествия вакцины от фармбазы до прививочного пункта. Чтобы точно знать, не нагревался ли препарат в дороге.

"Чтобы нам понять, как соблюдался температурный режим, мы кладем на специальную подставку, программа загружает и показывает на мониторе. В 09:27 был включен термоиндикатор, в 14:24 его выключили. В течение дня не было никаких нарушений температурного режима. В среднем между минус 25 и минус 24", - сказал Владимир Живицкий, врач-эпидемиолог петербургской поликлиники №104.

Медики говорят, что производители сейчас работают над усовершенствованием вакцины, чтобы она могла храниться во время транспортировки при температуре от плюс 2 до плюс 8. Но холодильники пока не выключают. Завтра в Петербург придет поставка очередной партии по линии Министерства здравоохранения - 75 тысяч 600 доз.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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