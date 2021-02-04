ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центр "Вектор" завершил исследования вакцины на пожилых

15:56
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Результаты называют положительными

В ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" завершили пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса среди пожилых людей. Об этом сообщила представитель центра. По ее утверждению, результаты исследований, которые проводились с участием 150 человек старше 60 лет, оказались положительными.

"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+. Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь. Мы получили положительные результаты", - сказала и. о. заместителя гендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих (цитата по РИА Новости).

Речь идет о вакцине "ЭпиВакКорона" на основе пептидного антигена. Препарат был зарегистрирован в России 13 октября 2020 года. Вся подробная и актуальная информация о вакцине центра "Вектор" опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Центр "Вектор"
Центр "Вектор"
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.