Центр "Вектор" завершил исследования вакцины на пожилых

Результаты называют положительными

В ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" завершили пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса среди пожилых людей. Об этом сообщила представитель центра. По ее утверждению, результаты исследований, которые проводились с участием 150 человек старше 60 лет, оказались положительными.

"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+. Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь. Мы получили положительные результаты", - сказала и. о. заместителя гендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих (цитата по РИА Новости).

Речь идет о вакцине "ЭпиВакКорона" на основе пептидного антигена. Препарат был зарегистрирован в России 13 октября 2020 года. Вся подробная и актуальная информация о вакцине центра "Вектор" опубликована на сайте Роспотребнадзора.

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