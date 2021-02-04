Депутат МГД Козлов: Москва помогает жителям с капремонтом домов - памятников архитектуры

Во время проведения капремонта важно учитывать особенности каждого дома

Власти столицы помогает жителям с капитальным ремонтом домов - объектов культурного наследия, рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Депутат отметил, что в Москве есть немало жилых домов, носящих статус памятников архитектуры, о которых нужно должным образом заботиться. Для этого требуются высококвалифицированные специалисты, оценка и экспертиза, что требует серьезных затрат. Собственники не всегда могут собрать нужную сумму, в этом они могут надеяться на поддержку города.

"Девять жилых многоквартирных домов - объектов культурного наследия отреставрируют в Москве в 2021 году за счет городских субсидий. Эти деньги добавят к взносам, которые накопили жители на капитальный ремонт", - сообщил Козлов.

По его словам, соответствующие проектные решения уже получили положительное заключение государственной экспертизы. Субсидии от города позволят провести работы по сложным архитектурным элементам, среди которых реставрация лепного декора, штукатурки, тянутых карнизов, барельефов, художественных ограждений балконов и парапетов.

"Во время проведения капитального ремонта необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого дома и те затраты, которых потребует реставрация значимых архитектурных элементов. <…> Те жилые дома, которые признаны объектами культурного наследия, являются достоянием всего города, а не только владельцев квартир. Такие дома включены в экскурсионные программы для москвичей, интересующихся историей города, привлекают туристов. Следовательно, и расходы на их содержание должны быть разделены. Нам нужно сделать все, чтобы максимально сохранить эти здания в первозданном виде. Поэтому абсолютно верное и правильное решение, что Москва помогает жителям с реставрацией таких домов. Благодаря этому будущие поколения также смогут любоваться этими шедеврами архитектуры. Именно так формируется преемственность поколений и любовь к своему городу", - резюмировал депутат.

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