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Зеленскому предрекли отставку из-за скандала с телеканалами

15:47
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Репутационные потери президента Украины колоссальны

Владимир Зеленский, и без того теряющий рейтинг в последнее время, понесет колоссальные репутационные потери из-за закрытия оппозиционных телеканалов, уверены украинские эксперты. В частности, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что в последнее время рейтинги пропрезидентской партии "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы — за жизнь" сравнялись – при том, что год назад разрыв был более чем в два раза.
Зеленский усомнился в идеалах американской демократии

Понятно, что киевским властям хотелось показать Западу свою лояльность и готовность пойти на более решительные шаги, чем при экс-президенте Порошенко. "Если говорить о политических последствиях данного решения, то Зеленский создал им немало проблем на будущее для себя", — заявил Золотарев.

Рейтинги оппозиции после закрытия  телеканалов "112", NewsOne и ZiK  еще больше вырастут. А вот партия Зеленского дополнительной поддержки уже не получит, уверен эксперт. По словам Золотарева, президент "рискует оказаться в положении Винни-Пуха, который полез за медом к неправильным пчелам". Он делает то, чего ждали от Порошенко, а не от Зеленского, приводит слова аналитика РИА Новости.

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