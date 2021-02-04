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Назван срок действия вакцины "ЭпиВакКорона"

15:57
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Несколько дней назад завершились исследования препарата на пожилых добровольцах

И.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих назвала предположительный срок сохранения иммунитета от коронавируса у привитых разработанной центром вакциной "ЭпиВакКорона".

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Центр "Вектор" завершил исследования вакцины на пожилых

"Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года", - приводит слова Непомнящих РИА "Новости".

Специалист добавила, что несколько дней назад завершились исследования препарата на пожилых добровольцах, результаты оказались положительными.

В настоящее время Министерство здравоохранения зарегистрировало в России две вакцины от COVID-19. Помимо "ЭпиВакКороны", это разработка центра имени Гамалеи "Спутник V".

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что масштабный выпуск "ЭпиВакКороны" стартует в феврале 2021 года.

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