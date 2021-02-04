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Захарова оценила ситуацию со свободой слова на Украине

17:32
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Репрессивную машину киевского режима уже не остановить, уверена представитель МИД России

На Украине в четверг группировка националистов совершила попытку взять штурмом киевский офис оппозиционного телеканала "Наш", передает "ТВ Центр".

Радикалы потребовали, чтобы руководство страны запретило его вещание, поскольку телеканал принадлежит одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". По мнению радикалов, "Наш" является одним из последних пророссийских СМИ в стране.

Несколько сотен молодых людей пытались прорвать полицейское оцепление, выставленное вокруг здания редакции. Протестующие вступали с силовиками в потасовки, многих из них задержали.

Во вторник президент страны Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности против оппозиционных телекомпаний. После его указа у трех каналов - "112 Украина", ZIK и NewsOne - были аннулированы лицензии на вещание. Ситуацию на Украине прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Миллионы украинских граждан были лишены в праве на доступ к информации. Более того, власти хотят добиться их прекращения и на платформе YouTube. Это действительно такой вопиющий факт наступления на свободу слова. Это, конечно, такие высокие слова… а на самом деле позволю сказать себе, как оно есть, киевские власти дурят свой народ, как могут. Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских СМИ, но теперь репрессивная машина киевского режима просто зашла слишком далеко, мне кажется, её просто не остановить", - сообщила Захарова.

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