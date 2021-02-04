МИД заявил о планах Запада увести внимание от ситуации в своих странах

Это удобный инструмент в политической борьбе

Как заявила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Запад намеренно акцентирует свое внимание на событиях в России, чтобы увести из инфополя ситуацию в своих собственных странах.

"Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своем видении ситуации в России", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Она подчеркнула, что сейчас в тех же Соединенных Штатах наблюдается очевидный всплеск насилия, но те предпочитают больше времени посвящать обсуждению Москвы.

Вместе с тем страны Евросоюза, продолжила представитель МИД, явно выказывают намерения сдерживать Россию. Это стало очевидным, в частности, в ситуации с судебным решением по блогеру Алексею Навальному.

"Немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идет о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в нашей стране", - отметила Захарова.

Происходящее спикер внешнеполитического ведомства назвала явным вмешательством во внутренние дела. "Здесь нет ничего нового", - заключила Захарова.

Как ранее заметил глава МИД Сергей Лавров, заявления западных политиков по теме Навального идут "как под копирку". В Кремле добавили, что не намерены прислушиваться к ремаркам из-за рубежа, касающимся дел внутри России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"