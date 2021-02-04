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Первую партию "Спутника V" доставили в Иран

16:33
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Вакцина одобрена уже в 18 странах мира

Информационный портал иранского правительства сообщил у себя в Telegram, что в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"Самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" прибыл в тегеранский аэропорт имени Имама Хомейни", - сказано в сообщении.

"Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. Это первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. На сегодняшний день ее применение вакцины одобрено в 18 странах. Это Россия, Белоруссия, Туркменистан, Армения, Венгрия, Сербия, ОАЭ, Аргентина, Алжир, Палестина, Венесуэла, Боливия, Тунис, Парагвай, Иран, Мексика, Никарагуа и Гвинея.

Эффективность препарата, заключили международные эксперты, составляет 91,6%. С 18 января в России идет массовая вакцинация.

Как в среду отметили в РФПИ, Евросоюз может одобрить "Спутник V" в феврале - начале марта.

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