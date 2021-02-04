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Страдающая болезнью Паркинсона актриса Нина Ургант перестала ходить

16:38
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Народная артистка России сообщила об ухудшении самочувствия

Актриса Нина Ургант пожаловалась на плохое самочувствие. Народная артистка России рассказала, что перестала ходить.

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"Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор", - заявила она в беседе с изданием ФАН.

В настоящее время Ургант не выходит из своей квартиры в Санкт-Петербурге. За актрисой ухаживает сиделка.

Звезда картины "Белорусский вокзал" страдает от прогрессирующей болезни Паркинсона. По словам сына актрисы Андрея Урганта, у его матери наблюдаются проблемы со слухом и координацией движений.

Нина Ургант сыграла более 30 ролей в театре и свыше 40 - в кино. Среди самых известных фильмов с участием Ургант - "Укротительница тигров", "Белорусский вокзал", "Шинель", "Вступление", "Мать и мачеха", "Я родом из детства".

Сын актрисы Андрей Ургант  - российский актер театра и кино, а внук Иван - известный телеведущий.

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