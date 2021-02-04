Страдающая болезнью Паркинсона актриса Нина Ургант перестала ходить

Народная артистка России сообщила об ухудшении самочувствия

Актриса Нина Ургант пожаловалась на плохое самочувствие. Народная артистка России рассказала, что перестала ходить.

"Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор", - заявила она в беседе с изданием ФАН.

В настоящее время Ургант не выходит из своей квартиры в Санкт-Петербурге. За актрисой ухаживает сиделка.

Звезда картины "Белорусский вокзал" страдает от прогрессирующей болезни Паркинсона. По словам сына актрисы Андрея Урганта, у его матери наблюдаются проблемы со слухом и координацией движений.

Нина Ургант сыграла более 30 ролей в театре и свыше 40 - в кино. Среди самых известных фильмов с участием Ургант - "Укротительница тигров", "Белорусский вокзал", "Шинель", "Вступление", "Мать и мачеха", "Я родом из детства".

Сын актрисы Андрей Ургант - российский актер театра и кино, а внук Иван - известный телеведущий.

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