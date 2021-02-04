Украина собралась отказаться от российского ядерного топлива

И перейти на американское

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что стране следует отказаться от поставок из России ядерного топлива для своих АЭС.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США, вместо поставок из России, как сейчас", - цитирует Витренко ТАСС.

Он добавил, что также необходимо интегрировать украинские энергосистемы с европейской ENTSO-E. Произойти это, по планам Киева, должно к 2023 году.

1 февраля стало известно, что Украина возобновляет импорт электроэнергии из России. Прежде тот же Витренко выступал за "разумные ограничения" в этой сфере.

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