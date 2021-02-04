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Украина собралась отказаться от российского ядерного топлива

16:41
  • четверг
  • 04 февраля 2021

И перейти на американское

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что стране следует отказаться от поставок из России ядерного топлива для своих АЭС.

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"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США, вместо поставок из России, как сейчас", - цитирует Витренко ТАСС.

Он добавил, что также необходимо интегрировать украинские энергосистемы с европейской ENTSO-E. Произойти это, по планам Киева, должно к 2023 году.

1 февраля стало известно, что Украина возобновляет импорт электроэнергии из России. Прежде тот же Витренко выступал за "разумные ограничения" в этой сфере.

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