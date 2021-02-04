МИД пообещал США "серьезный разговор"

Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" о его реакции на происходящие в России события.

Чуть ранее в посольстве Соединенных Штатов отметили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты". Так в дипмиссии отреагировали на несанкционированные акции в ряде российских городов 23 и 31 января.

По словам Захаровой, которую цитирует РИА "Новости", МИД будет держать тему "в поле зрения", а новости "не заставят себя долго ждать".

23 и 31 января в нескольких российских городах проходили несанкционированные властями митинги. В результате было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и угрозе массового заражения коронавирусной инфекцией.

В Кремле заявили, что обеспокоены проведением незаконных протестных мероприятий. Подобная активность, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, должна жестко пресекаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"