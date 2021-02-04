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Байден решил брать пример с Обамы

17:14
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Как минимум - в вопросах участия в политике семьи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал интервью журналу People, в котором ответил на вопрос, будет ли его семья активно участвовать в политике. Глава государства пообещал, что он намерен пойти по пути предыдущего президента из стана демократов Барака Обамы.

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"Мы будем поступать с этим, как во времена администрации Обамы. Никто из нашей семьи или широкого семейного круга не будет вовлечен ни в какие государственные дела или внешнюю политику. И ни у кого нет должности в этом месте", - отметил Байден.

Его предшественник Дональд Трамп исповедовал другие принципы. Так, его дочь Иванка занимала пост первого советника, зять Джаред Кушнер - старшего советника.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден готов вести переговоры с Россией, несмотря на противоречия между странами. По словам спикера, есть темы, где Москва и Вашингтон могут многое предложить друг другу.

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