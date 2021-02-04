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Эксперт заявил об охватившем Европу "штаммобесии"

17:34
  • четверг
  • 04 февраля 2021

А вот Россия этого успешно избежала

Как отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, европейские страны пали жертвами "штаммобесия".

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"Они судорожно ищут штаммы, и основной задачей сегодня для европейского вирусолога является доказать, что новый штамм нас точно всех прикончит, поэтому ограничения снимать нельзя никогда", - приводит слова эксперта РИА "Новости".

Пока в некоторых странах ЕС продолжается это "безумие", добавил Кузнецов, Россия этого успешно избежала, в чем немалая заслуга отечественных эпидемиологов.

В середине декабря новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Позднее новую мутацию нашли в ЮАР. Медики официально не подтвердили, что эти типы вируса более смертельны "обычных".

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