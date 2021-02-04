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Суд арестовал француза за участие в незаконной акции в Москве

17:52
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Ему грозило до 15 сток ареста

Гражданин Франции Сириль Даниелу арестован Тимирязевским судом Москвы на 7 суток за участие в незаконной акции в центре столицы, передает РИА "Новости".

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Его признали виновным в административном нарушении по статье об участии в несанкционированном митинге.

Уточняется, что задержан Даниелу был 2 февраля. В этот день суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный, так как тот нарушил правила условного срока.

Французу грозило до 15 суток ареста, а также штраф в размере 20 тысяч рублей.

23 и 31 января в нескольких российских городах проходили несанкционированные властями митинги. В результате было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

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