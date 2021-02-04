Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

Задержанных разместили в помещениях по 4-6 человек

Информация о том, что камеры в спецприемнике в деревне Сахарово были переполнены после протестов в Москве, является ложной. Как сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, все люди, задержанные на несогласованных с властями акциях, размещены в помещениях по четыре-шесть человек.

"Я осмотрела все камеры. Я посетила целый ряд камер, большая часть которых была на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката", - заверила Потяева.

По ее словам, единственные жалобы задержанных - это отсутствие бытовых принадлежностей, и эту проблему решат в самое ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной камере в Сахарово (речь идет о Центре временного содержания иностранных граждан, который расположен в деревне Сахарово в Москве - прим. ред.) были размещены 28 человек. Потяева пояснила в беседе с АГН "Москва", что на фотографиях была не сама камера, а место, куда временно доставили людей.

"Люди были в автозаках, автобусах, и они попросили их перевести в более удобное место, чтобы на морозе не сидеть в машинах. Им объяснили, что нужно время, чтобы составить объективные материалы по их приему. Они согласились. Поэтому автобус загрузили, и по одному их стали вызывать. То есть, они там были не размещены, это была как комната приема. А дальше они все были размещены в камерах по четыре-шесть человек. Я это уже проверила", - добавила омбудсмен.

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