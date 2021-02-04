В Москве продолжается трансформация службы онкопомощи

Ни одна онкологическая больница не была перепрофилирована под коронавирус

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице продолжают трансформировать службу онкологической помощи. По ее словам, борьба с раком - ключевая задача городского здравоохранения, а помощь онкологическим пациентам - приоритет, даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

"Мы, во-первых, ни на день не остановили оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Более того, ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус", - приводит слова Раковой "Интерфакс".

Заммэра добавила, что в этом году в столичных онкологических клиниках провели более 280 тысяч госпитализаций - на треть больше, чем в прошлом. Кроме того, продолжила Ракова, для реализации нового стандарта приложили максимум усилий. Собеседница агентства напомнила, что реформы в службе онкопомощи были объявлены год назад.

Ракова обратила внимание на то, что за год удалось выстроить единую вертикаль оказания онкопомощи. Она включает в себя , как амбулаторные, так и стационарные учреждения. Заммэра подчеркнула: узкоспециальная медпомощь должна аккумулироваться не в одной точке, а с ровным распределением на карте города, в определенных центрах компетенций.

"Мы определили шесть таких якорных учреждений - онкологических центров, которые обладают полным спектром клинических возможностей и в которых работают высококлассные команды врачей-онкологов", - добавила Ракова.

По ее словам, к каждому из таких центров присоединили амбулаторный блок. Это либо онкологическое отделение поликлиники, либо бывший онкодиспансер. Так каждый пациент может в любом округе получить полный цикл помощи в рамках одного учреждения.

Ускорить начало лечения через сокращения сроков диагностики новообразований позволяют восемь центров амбулаторной онкологической помощи в составе онкологических клиник.

Административную трансформацию онкослужбы, подчеркнула Ракова, власти Москвы завершили 14 декабря 2020 года. В этот день к стационару присоединилось последнее поликлиническое отделение.

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