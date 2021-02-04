Около 400 тысяч москвичей сделали прививку от COVID-19

У властей нет задачи привить все население города, отметил Сергей Собянин

Как сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 24", на сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции сделали около 400 тысяч горожан.

Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что у властей нет задачи привить все население столицы, так как большинство перенесли COVID-19 в легкой форме.

"В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей, из них 400 тысяч человек уже получили первую прививку", - сказал Собянин.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе улучшается, но разрешать проведение массовых мероприятий, а также отменять домашний режим для людей из группы риска пока все же рано.

Мэр добавил, что, по предварительным планам, основные ограничения из-за коронавируса в Москве могут снять к маю.

В России за минувшие сутки выявили 16714 случаев заражения, из них 2095 - в Москве. Выздоровели за сутки по всей стране 24546 человек, скончался 521 заболевший. В Москве вылечились 5324 пациента.

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