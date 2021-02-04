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Собянин: основные ограничения по COVID-19 могут снять к маю

18:49
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Это произойдет, если положительный тренд по коронавирусу в столице сохранится

Власти Москвы могут снять основные ограничения по коронавирусу уже к маю, если положительный тренд сохранится. Об этом в эфире "России 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Около 400 тысяч москвичей сделали прививку от COVID-19
Собянин сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве

"Если тренд этот (на снижение заболеваемости) сохранится, то, я думаю, что к маю основные ограничения будут сняты", - сказал Собянин. По его словам, в России все "будет более-менее нормально к лету".

В настоящий момент говорить об отмене ограничений рано – хоть в столице и фиксируется "относительно стабильный период положительных изменений", но многие запреты необходимо сохранить, в том числе на проведение массовых мероприятий. Кроме этого, мэр назвал преждевременной отмену домашнего режима для москвичей из групп риска.

Ранее Собянин заявил, что в городе отмечается постоянное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По его словам, в настоящий момент уровень заболеваемости находится на уровне сентября. Большинство горожан переболело коронавирусом в легкой форме.

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