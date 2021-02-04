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МЧС завершило работы на месте смертельного пожара в Красноярске

18:55
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Погибли трое пожарные и рабочий склада

Как сообщили в пресс-службе МЧС, начавшийся утром в среду пожар на складе автозапчастей в Красноярске ликвидирован.

Стала известна причина смертельного пожара в Красноярске
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре

"Почти сутки пожарно-спасательным подразделениям понадобилось для ликвидации открытого горения, о чем было объявлено сегодня в 06:02 по красноярскому времени. До полной ликвидации подразделения проливали конструкции во избежание повторных возгораний", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Там добавили, что сейчас все работы завершены.

Пожар в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина вспыхнул утром 3 февраля. Звено пожарных из трех человек отправилось разыскивать рабочего склада, который остался в помещении. Всех четверых нашли мертвыми. 5 февраля объявлен в Красноярском крае днем траура.

Согласно предварительной версии, к трагедии привел аварийный режим работы электросети. Высокая загрузка склада горючими материалами способствовала стремительному распространению огня.

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Пожар на складе в Красноярске
Пожар на складе в Красноярске
Пожар на складе в Красноярске
Пожар на складе в Красноярске
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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