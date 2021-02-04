МЧС завершило работы на месте смертельного пожара в Красноярске

Погибли трое пожарные и рабочий склада

Как сообщили в пресс-службе МЧС, начавшийся утром в среду пожар на складе автозапчастей в Красноярске ликвидирован.

"Почти сутки пожарно-спасательным подразделениям понадобилось для ликвидации открытого горения, о чем было объявлено сегодня в 06:02 по красноярскому времени. До полной ликвидации подразделения проливали конструкции во избежание повторных возгораний", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Там добавили, что сейчас все работы завершены.

Пожар в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина вспыхнул утром 3 февраля. Звено пожарных из трех человек отправилось разыскивать рабочего склада, который остался в помещении. Всех четверых нашли мертвыми. 5 февраля объявлен в Красноярском крае днем траура.

Согласно предварительной версии, к трагедии привел аварийный режим работы электросети. Высокая загрузка склада горючими материалами способствовала стремительному распространению огня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"