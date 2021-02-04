Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Глава государства будет получать соответствующий доклад ежегодно

Президент Владимир Путин своим указом утвердил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов, передает РИА "Новости".

Среди критериев значатся, в частности, следующие: численность населения, темпы роста зарплат, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и число улучшивших жилищные условия семей.

Также в этот перечень входят рейтинг доверия региональных властей, уровень образования, темпы возведения жилья и качество городской и окружающей среды.

Кроме того, в список попали доля занимающихся спортом граждан и эффективность поддержки талантливой молодежи.

Согласно указу, администрация президента должна в месячный срок разработать методику расчета показателя. При этом соответствующий доклад должен быть представлен главе государства ежегодно до 1 марта.

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