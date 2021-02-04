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Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

19:18
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Глава государства будет получать соответствующий доклад ежегодно

Президент Владимир Путин своим указом утвердил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов, передает РИА "Новости".

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Среди критериев значатся, в частности, следующие: численность населения, темпы роста зарплат, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и число улучшивших жилищные условия семей.

Также в этот перечень входят рейтинг доверия региональных властей, уровень образования, темпы возведения жилья и качество городской и окружающей среды.

Кроме того, в список попали доля занимающихся спортом граждан и эффективность поддержки талантливой молодежи.

Согласно указу, администрация президента должна в месячный срок разработать методику расчета показателя. При этом соответствующий доклад должен быть представлен главе государства ежегодно до 1 марта.

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