ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посмертно наградил погибших в Красноярске спасателей

19:21
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Пожарных отметили за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденами Мужества троих пожарных, погибших при тушении огня на складе автозапчастей в Красноярске.

Стала известна причина смертельного пожара в Красноярске
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре
МЧС завершило работы на месте смертельного пожара в Красноярске

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - говорится в указе Путина.

Орденами Мужества посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев.

Ранее в МЧС сообщили о завершении работ на месте крупного пожара в Красноярске. Жертвами трагедии стали четыре человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Траур по погибшим в Красноярске
Траур по погибшим в Красноярске
Последствия пожара на складе в Красноярске
Последствия пожара на складе в Красноярске
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.