Путин посмертно наградил погибших в Красноярске спасателей

Пожарных отметили за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденами Мужества троих пожарных, погибших при тушении огня на складе автозапчастей в Красноярске.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - говорится в указе Путина.

Орденами Мужества посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев.

Ранее в МЧС сообщили о завершении работ на месте крупного пожара в Красноярске. Жертвами трагедии стали четыре человека.

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