Путин посмертно наградил погибших в Красноярске спасателей

Пожарных отметили за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденами Мужества троих пожарных, погибших при тушении огня на складе автозапчастей в Красноярске.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - говорится в указе Путина.
Орденами Мужества посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев.
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