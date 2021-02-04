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Синоптик рассказал, сколько снега будет в Москве к утру пятницы

19:31
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Снегопад может продолжаться всю ночь

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что из-за начавшегося днем в четверг снегопада к утру пятницы сугробы в Москве значительно увеличатся в размерах.

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"К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров", - отметил метеоролог.

Ранее Тишковец отмечал, что за сутки выпадет 10 миллиметров осадков, это треть от месячной нормы.

Меж тем столичные коммунальщики ведут сплошное прометание улиц. Во дворах и скверах, где тяжело развернуться технике, снег убирают вручную. Дороги и тротуары обрабатывают противогололедными средствами.

Вместе с тем в пятницу в городе ожидается похолодание - до минус 14. На следующей же неделе скандинавский циклон принесет в Москву аномальные морозы до минус 30.

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