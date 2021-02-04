Цены на продукты и рынок труда: что Путин обсудил с главой МЭР

В частности, Максим Решетников заявил о снижении цен на сахар

Россияне должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Министр сообщил президенту, что принятые в декабре решения будут дополнены механизмом, цель которого - предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на российский внутренний рынок. Владимир Путин также призвал довести до логического завершения предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.

Вопрос, который волнует всех. Рост цен. В конце прошлого года президент поручил правительству разобраться, что происходит на рынке продуктов питания и социальных товаров, и принять меры.

"Мы несколько раз с Вами обсуждали вопрос контроля за тем, что происходит у нас на рынке социальных товаров. Я знаю, что министерство озаботилось этим, активно занимается. Изначально говорили о том, что, безусловно, это все должно в рамках рыночных процедур происходить и рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления", - сказал Путин.

"После Вашего поручения незамедлительно приняли меры. Был принят комплекс мер, он состоит из двух направлений. Первое – это, скажем так, меры административного характера, это заключение соглашений с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам и у производителей, и в рознице. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - ответил Решетников.

Второе направление - меры экономического регулирования. Для аграриев предусмотрена программа льготного кредитования. Это увеличит и посев, и переработку. Введены экспортные пошлины на семена подсолнечника, сою. Это сделано для того, чтобы оставить культуры внутри страны. Также квотирован экспорт зерна.

На мировом рынке пшеницы, по словам Максима Решетникова, царят спекулятивные настроения - пандемия диктует свои правила. Владимир Путин подчеркнул, что производители должны быть уверены в завтрашнем дне.

"Должно быть полное понимание, какова будет поддержка и в области сельского хозяйства, и в области переработки", - указал президент России.

"Владимир Владимирович, Вы поддержали идею и сами обозначили, что все деньги, которые мы соберем в сельском хозяйстве, должны остаться в сельском хозяйстве, потому что задача этого механизма – не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, внутренние цены, стабильные, понятные, доступные людям, а с другой стороны, чтобы у производителей были мотивы дальше развивать и увеличивать и посевные площади, и переработку", - отметил министр.

Россия должна влиять на мировое ценообразование на сельхозпродукцию. Биржевая торговля, например, создаст свой оборот капитала. Наша страна - мировой лидер по экспорту зерна, но подобным механизмом не обладает.

"Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами России" – сказал Путин.

Экономика России в год пандемии, вопреки прогнозам, выстояла, отметил профильный министр. Ситуация лучше, чем в США и Европе.

Решетников: Экономика страны пострадала в прошлом году существенно меньше, чем оценивалось и оценивалось еще в середине года. И сейчас уже выходят данные по другим странам, и мы видим, что мы прошли действительно этот год ощутимо лучше, чем другие крупнейшие экономики.

Путин: В Европе сколько падение? Свыше 7%, да?

Решетников: Да. Сейчас по разным экономикам они уточняются. Есть крупные страны по 9%.

Путин: То есть у нас, по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах.

Решетников: Да. И это напрямую связано с теми мерами, которые были приняты.

Экономика России идет в рост. В 2021 году ВВП может компенсировать падение прошлого года.

"Мы восстановили объем производства в обрабатывающих отраслях, строительной сфере. У нас сельское хозяйство идет с устойчивым плюсом. Мы видим, что по широкому спектру отраслей восстановление произошло", - сказал министр.

Еще на старте пандемии бизнесу помогли различными субсидиями, была снижена ключевая ставка, ставки по кредитам. Федеральному бюджету это стоило четверти от ранее запланированных расходов, но именно эти меры поддержали реальный сектор.

"Если мы посмотрим доходы населения, то у нас реальная заработная плата, оценка роста – плюс 2,2%, объем социальных выплат из бюджета и социальных фондов в адрес населения вырос на 16%", - заявил министр.

Самозанятые - сектор, наиболее пострадавший от пандемии. Именно снижение доходов малого бизнеса формирует отрицательный показатель реальных доходов населения. Самым уязвимым отраслям экономики следует уделять особое внимание, подчеркнул Владимир Путин.

"Люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать, и на что правительство готово пойти в этой связи", - сказал президент России.

Малый бизнес должен стать частью несырьевого экспорта, отметил Владимир Путин. Продажа наших товаров за рубеж, по оценкам профильного министерства, обеспечивает 15% российского экономического роста и сокращает безработицу.

"Вы недавно на одном из совещаний докладывали о том, что у нас показатели по безработице оказались лучше, чем даже ожидали, по итогам 2020 года. Как сейчас ситуация на рынке труда складывается?" – спросил Путин.

"В августе пик безработицы был 6,4%. Я подчеркну, что эта безработица опросная. Мы с этой высшей точки сейчас спустились до уровня 5,9%. Нормальный уровень до начала у нас был 4,6%. Мы входили в эту ситуацию. Вами поставлена задача обратно вернуться, восстановить занятость. Мы видим, это происходит", - ответил Решетников.

Минэкономразвития и Минтруд разрабатывают программы профессионального обучения. В первую очередь, нужно подготовить специалистов для отраслей, наиболее пострадавших в неспокойном 2020 году.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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