Мишустин отметил усилия ЕАЭС в цифровой сфере

Премьер провел встречу с коллегой из Казахстана

Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, который состоится в пятницу. Это первый зарубежный визит российского премьер-министра в нынешнем году, передает "ТВ Центр".

Михаил Мишустин встретился со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым, который поблагодарил главу российского правительства за содействие в проведении налоговой реформы и реализации в Узбекистане проектов по маркировке товаров и лекарств. Мишустин подчеркнул, что Россия рассчитывает на рост товарооборота двух стран.

На встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым речь шла об основных сферах взаимодействия в формате Евразийского экономического союза. Особое внимание собеседники уделили совместным мерам по борьбе с распространением коронавируса и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Михаил Мишустин отметил плодотворную работу Казахстана в рамках ЕАЭС, включая разработку цифровых проектов.

"Много уже сделано – и казахстанская сторона приложила много усилий, и наши партнёры из стран ЕАЭС – в создании цифровой повестки нашего союза. Мы с Вами посмотрим наработки мобильных приложений, которые сделал в том числе и ЕАБР, которые касаются ковида – "Путешествуй без COVID-19", а также помогают найти работу. Мы с Вами об этом говорили. И вот уже, по сути, это сделано", - сказал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"