Лавров впервые поговорил с новым госсекретарем США

В частности, собеседники обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального

Глава МИД России Сергей Лавров провёл первые телефонные переговоры со своим новым американским коллегой Энтони Блинкеном. Он поздравил госсекретаря США со вступлением в должность, передает "ТВ Центр".

В ходе разговора глава российского МИД ответил на вопросы коллеги по ситуации вокруг блогера Алексея Навального и призвал уважать решения российских судов. Стороны также обсудили вопросы взаимодействия стран в борьбе с пандемией коронавируса и разработки вакцин. Обе стороны дали положительные оценки продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях, который был пролонгирован накануне.

Лавров подтвердил госсекретарю готовность Москвы к совместной работе по нормализации двусторонних отношений. Лавров и Блинкен договорились поддерживать постоянные рабочие контакты.

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