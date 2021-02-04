В Москве сохранят временные ковид-госпитали

Они будут ядром, которое даст властям возможность быстро реагировать на ситуацию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что развернутые в столице в рамках борьбы с пандемией временные госпитали продолжат работу. По его словам, они будут ядром, которое даст властям возможность быстро реагировать на изменение ситуации с коронавирусом.

Несмотря на это, многие другие медучреждения Москвы уже сейчас постепенно переводят на плановый режим работы. Собянин в беседе с журналистами "России 24" также отметил, что в Москве в 2020 году удалось сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи.

Ранее Собянин заявил, что основные ограничения по коронавирусу могут снять уже к маю, если положительный тренд на снижение заболеваемости в Москве сохранится. Однако в настоящий момент говорить об отмене ограничений рано, уверен мэр.

В столице за сутки выздоровели ещё 5324 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 835168. Подтверждено 2095 новых случаев заражения, госпитализировано 908 человек, скончалось 67 пациентов.

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