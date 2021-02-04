Названы регионы с самыми высокими ставками по ипотеке

Средняя ставка в Москве - 7,69%

Согласно материалам Банка России, на которые ссылается ТАСС, в республиках Ингушетия и Тыва зафиксировали самые высокие средние ставки по ипотеке в стране в 2020 году - 8,35% и 8,22% соответственно.

Ставки выше средних отмечены в Чеченской Республике и Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%). Минимум - в Республике Саха (Якутия), это 6,3%.

Средняя ипотечная ставка в Москве составила 7,69%, в Санкт-Петербурге - 7,59%. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в целом по стране - 7,36% .

Задолженность населения по ипотеке на 1 января 2021-го составила 9,3 триллиона рублей.

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