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Названы регионы с самыми высокими ставками по ипотеке

19:59
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Средняя ставка в Москве - 7,69%

Согласно материалам Банка России, на которые ссылается ТАСС, в республиках Ингушетия и Тыва зафиксировали самые высокие средние ставки по ипотеке в стране в 2020 году - 8,35% и 8,22% соответственно.

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Ставки выше средних отмечены в Чеченской Республике и Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%). Минимум - в Республике Саха (Якутия), это 6,3%.

Средняя ипотечная ставка в Москве составила 7,69%, в Санкт-Петербурге - 7,59%. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в целом по стране - 7,36% .

Задолженность населения по ипотеке на 1 января 2021-го составила 9,3 триллиона рублей.

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