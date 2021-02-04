ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США заявили о планах "более эффективно" противостоять России

20:06
  • четверг
  • 04 февраля 2021

И обеспечить себе "позицию силы"

В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден будет выступать в Госдепартаменте с речью, в которой представит основные тезисы по внешней политике США. В Белом доме раскрыли некоторые темы, которые затронет глава государства.

МИД пообещал США "серьезный разговор"
Кремль назвал неприемлемым санкционное давление со стороны США

В частности, уточняется, что новая внешняя политика Вашингтона позволит "более эффективно противостоять России", передает ТАСС.

"Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", - сказал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. 

Кроме того, Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене и заморозке передислокации американских войск из Германии.

При этом в Белом доме заявили, что Штаты будут стремиться обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции мировых держав.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Люди с российскими флажками
Люди с российскими флажками
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.