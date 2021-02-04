США заявили о планах "более эффективно" противостоять России

И обеспечить себе "позицию силы"
В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден будет выступать в Госдепартаменте с речью, в которой представит основные тезисы по внешней политике США. В Белом доме раскрыли некоторые темы, которые затронет глава государства.
В частности, уточняется, что новая внешняя политика Вашингтона позволит "более эффективно противостоять России", передает ТАСС.
"Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", - сказал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Кроме того, Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене и заморозке передислокации американских войск из Германии.
При этом в Белом доме заявили, что Штаты будут стремиться обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции мировых держав.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"