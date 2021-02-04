США заявили о планах "более эффективно" противостоять России

И обеспечить себе "позицию силы"

В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден будет выступать в Госдепартаменте с речью, в которой представит основные тезисы по внешней политике США. В Белом доме раскрыли некоторые темы, которые затронет глава государства.

В частности, уточняется, что новая внешняя политика Вашингтона позволит "более эффективно противостоять России", передает ТАСС.

"Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", - сказал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене и заморозке передислокации американских войск из Германии.

При этом в Белом доме заявили, что Штаты будут стремиться обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции мировых держав.

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