ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана

20:28
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Заседание пройдет в пятницу

Блогер Алексей Навальный в пятницу, 5 февраля, будет лично доставлен в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело слушает мировой суд, чтобы на заседание смогли попасть журналисты.

Суд приговорил Алексея Навального к реальному сроку. Главное
МИД назвал реакцию Запада на приговор Навальному постановочными акциями

"Навальный будет лично доставлен в суд для участия в заседании", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.

Дело о клевете возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию. Если вина блогера будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Свою вину Навальный не признает.

Следственный комитет ранее распространил видео с показаниями пенсионера Артеменко. "Меня Навальный оклеветал. Я не хочу с этим мириться, хочу просить, чтобы меня защитили, наказали его", - сказал ветеран.

2 февраля Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Он содержится в СИЗО "Матросская Тишина".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.