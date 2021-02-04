Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана

Заседание пройдет в пятницу

Блогер Алексей Навальный в пятницу, 5 февраля, будет лично доставлен в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело слушает мировой суд, чтобы на заседание смогли попасть журналисты.

"Навальный будет лично доставлен в суд для участия в заседании", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.

Дело о клевете возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию. Если вина блогера будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Свою вину Навальный не признает.

Следственный комитет ранее распространил видео с показаниями пенсионера Артеменко. "Меня Навальный оклеветал. Я не хочу с этим мириться, хочу просить, чтобы меня защитили, наказали его", - сказал ветеран.

2 февраля Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Он содержится в СИЗО "Матросская Тишина".

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