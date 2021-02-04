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Глава Минспорта предложил африканским спортсменам российскую вакцину

20:33
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Спортсменов из России начнут прививать в марте

В пресс-службе Министерства спорта сообщили, что глава ведомства Олег Матыцин в ходе своего визита в Сенегал предложил представителям сборных команд Африки получить российскую вакцину от коронавируса.

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Как пишет ТАСС, Матыцин обратил внимание коллег на то, что российская вакцина доказала свою надежность и безопасность. Министр добавил, что готов детально обсудить возможность поставки препаратов в африканские страны, если те выразят заинтересованность в предложении.

Ранее директор департамента спорта высших достижений Минспорта Алексей Морозов сообщил, что члены сборных команд России начнут прививаться от коронавирусной инфекции уже в марте.

Чтобы получить прививку, атлет не должен находиться в соревновательном периоде. Так нужно, чтобы не истощать иммунитет.

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