Глава Минспорта предложил африканским спортсменам российскую вакцину

Спортсменов из России начнут прививать в марте

В пресс-службе Министерства спорта сообщили, что глава ведомства Олег Матыцин в ходе своего визита в Сенегал предложил представителям сборных команд Африки получить российскую вакцину от коронавируса.

Как пишет ТАСС, Матыцин обратил внимание коллег на то, что российская вакцина доказала свою надежность и безопасность. Министр добавил, что готов детально обсудить возможность поставки препаратов в африканские страны, если те выразят заинтересованность в предложении.

Ранее директор департамента спорта высших достижений Минспорта Алексей Морозов сообщил, что члены сборных команд России начнут прививаться от коронавирусной инфекции уже в марте.

Чтобы получить прививку, атлет не должен находиться в соревновательном периоде. Так нужно, чтобы не истощать иммунитет.

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