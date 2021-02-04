Глава Минспорта предложил африканским спортсменам российскую вакцину

Спортсменов из России начнут прививать в марте
В пресс-службе Министерства спорта сообщили, что глава ведомства Олег Матыцин в ходе своего визита в Сенегал предложил представителям сборных команд Африки получить российскую вакцину от коронавируса.
Как пишет ТАСС, Матыцин обратил внимание коллег на то, что российская вакцина доказала свою надежность и безопасность. Министр добавил, что готов детально обсудить возможность поставки препаратов в африканские страны, если те выразят заинтересованность в предложении.
Ранее директор департамента спорта высших достижений Минспорта Алексей Морозов сообщил, что члены сборных команд России начнут прививаться от коронавирусной инфекции уже в марте.
Чтобы получить прививку, атлет не должен находиться в соревновательном периоде. Так нужно, чтобы не истощать иммунитет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"