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Ученый описал действие третьей российской вакцины от COVID-19

20:55
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Идет имитация природного процесса

Заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра имени Чумакова Константин Чернов рассказал, как действует разработанная там вакцина от коронавируса "КовиВак", пишут "Известия". Она имитирует природный процесс борьбы организма с COVID-19.

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В отличие от векторных или синтетических вакцин при разработке препарата брался вакцинный штамм. Он нарабатывался в промышленных количествах, а затем химически инактивировался. Вакцина, таким образом, является цельновирионной инактивированной.

По словам Чернова, содержащиеся в препарате "мертвые" вирусные частицы уже не могут нанести никакого вреда организму человека, но вызывают развитие иммунитета. То есть идет имитация природного процесса.

Не все механизмы вируса пока изучены, подчеркнул специалист, но уже очевидно, что "КовиВак" не только блокирует S-белок, но борется с этим вирусом в целом.

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, регистрация вакцины от центра Чумакова ожидается в середине февраля. Сейчас в России одобрено применение двух препаратов - это "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".

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