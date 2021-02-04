Собянин рассказал, как принимаются решения о снятии ограничений

Важен фактор психологической усталости горожан

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин, при ослаблении коронавирусных ограничений в городе столичные власти оценивают в том числе фактор психологической усталости граждан.

"Оценка всех показателей - экономических, социальных, психологической усталости в конце концов - является основой для принятия решений", - сказал градоначальник.

Он также подчеркнул, что необходимо отменять запреты, влияющие на социально-экономическую ситуацию. Это, в частности, ограничения на посещение школьниками старших классов очных занятий и работу общепита в ночное время.

По словам Собянина, нужно понимать, что будет через неделю-две, но при этом предсказать развитие событий на более продолжительный срок практически нереально.

Мэр добавил, что сейчас город находится в относительно стабильном периоде положительных изменений и этим надо пользоваться.

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