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Омбудсмен Москвы Потяева опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

21:31
  • четверг
  • 04 февраля 2021

На фотографии попало место, куда временно доставили людей

Ситуация в спецприемнике в московской деревне Сахарово находится под контролем. Сообщения о переполненных камерах являются фейком. Как пояснила столичный омбудсмен Татьяна Потяева, на фотографии, ранее появившиеся в соцсетях, попал момент, когда люди ждали своего размещения по камерам.

"Это место, куда временно доставили людей. Люди были в автозаках или автобусах, и они попросили их перевести в более удобное место, чтобы на морозе не сидеть в машинах. Им объяснили, что нужно время, чтобы составить объективные материалы по их приему. Они согласились. Поэтому автобус загрузили, и по одному их стали вызывать. То есть, они там были не размещены, это была как комната приема. А дальше они все были размещены в камерах по четыре-шесть человек. Я это уже проверила", - сообщила уполномоченный по правам человека в Москве в беседе с АГН "Москва".

По ее словам, люди в Сахарово размещены в нормальных условиях в камерах по 4-6 человек. Всем задержанным выдали постельное белье. "В камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката", - добавила омбудсмен.

Потяева отметила, что люди лишь жаловались ей на то, что  не хватает бытовых предметов (зубных щеток и полотенец). Эту проблему обещают решить в ближайшее время.

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