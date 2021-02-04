Переболевшие COVID-19 назвали четыре необычных симптома

Но универсальными их считать нельзя

Группа испанских ученых из Мадрида провела исследование 666 пациентов с коронавирусной инфекцией и выявила четыре не вполне стандартных симптома заболевания, пишет британская газета Daily Express.

У четверти участвовавших в исследовании опухал и воспалялся язык, на нем появлялись бугры и пятна. Кроме того, у некоторых инфицированных возникал отек всей полости рта, у других на гортани появлялись язвы.

Вместе с тем каждый десятый жаловался на жжение в ладонях и ступнях. Ученые уточнили, что этот симптом возникал только у больных с пневмонией, так что принимать его за универсальный не стоит.

На сегодняшний день число случаев COVID-19 в мире перевалило за 104 миллиона, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии.

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