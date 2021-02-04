Воробьев анонсировал скорое снятие ряда ограничений в Подмосковье

Это касается ночной работы заведений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в эфире телеканала "Россия-1", что власти региона решили к концу недели ослабить ограничения по коронавирусу и разрешить работу ночных заведений.

"Думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", - ответил Воробьев на вопрос о сроках возобновления работы ресторанов и ночных клубов.

Также губернатор отметил, что в Подмосковье планируют прививать порядка 10 тысяч жителей ежедневно. В регионе, подчеркнул Воробьев, ситуация с COVID-19 улучшается, так что идет сокращение число инфекционных коек. Это необходимо, чтобы сконцентрироваться на плановой медпомощи.

С 17 октября в Московской области приостановили работу в ночное время клубов, караоке и ресторанов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"