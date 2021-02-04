В Белом доме решили наказать Россию за "плохое поведение"

Но при этом выразили готовность к сотрудничеству

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует принять ряд мер, которые призваны повлиять на поведение Москвы, передает РИА "Новости".

По словам Салливана, Россия должна быть привлечена к ответственности "по целому спектру злонамеренных действий". Среди таких действий советник Джо Байдена назвал якобы имевшие место вмешательство в американские выборы и кибератаки.

"Остановит ли это Владимира Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно нет! Но считаем ли мы, что мы сможем занять более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения? Да, мы так считаем", - сказал Салливан.

Он добавил, что возможные новые санкции не исключают перспектив сотрудничества России и США. Но, оговорился советник, в сферах, где это выгодно американским интересам.

Ранее Салливан заявил, что новая администрация планирует "противодействовать России более эффективно". Штаты будут стремиться обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции мировых держав, заключил советник.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что санкционное давление в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона неприемлемо. Окончательное заключение Кремль сделает после того, как закончится обсуждение новых антироссийских ограничительных мер в Конгрессе, добавил спикер.

Министерство иностранных дел же пообещало провести с представителями Штатов "серьезный разговор" об их реакции на внутренние дела России.

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