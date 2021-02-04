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В Белом доме решили наказать Россию за "плохое поведение"

22:23
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Но при этом выразили готовность к сотрудничеству

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует принять ряд мер, которые призваны повлиять на поведение Москвы, передает РИА "Новости".

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По словам Салливана, Россия должна быть привлечена к ответственности "по целому спектру злонамеренных действий". Среди таких действий советник Джо Байдена назвал якобы имевшие место вмешательство в американские выборы и кибератаки.

"Остановит ли это Владимира Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно нет! Но считаем ли мы, что мы сможем занять более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения? Да, мы так считаем", - сказал Салливан.

Он добавил, что возможные новые санкции не исключают перспектив сотрудничества России и США. Но, оговорился советник, в сферах, где это выгодно американским интересам.

Ранее Салливан заявил, что новая администрация планирует "противодействовать России более эффективно". Штаты будут стремиться обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции мировых держав, заключил советник.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что санкционное давление в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона неприемлемо. Окончательное заключение Кремль сделает после того, как закончится обсуждение новых антироссийских ограничительных мер в Конгрессе, добавил спикер.

Министерство иностранных дел же пообещало провести с представителями Штатов "серьезный разговор" об их реакции на внутренние дела России.

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