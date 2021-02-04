"Дипломатия возвращается": Байден призвал возродить доверие к США в мире

Американский лидер выступил перед сотрудниками Госдепартамента

"Америка возвращается, дипломатия возвращается", - так президент США Джо Байден начал свою речь перед сотрудниками Госдепартамента. В здание главного внешнеполитического ведомства США он прибыл вместе с вице-президентом и госсекретарём, передает "ТВ Центр".

Президент поблагодарил сотрудников Госдепа за их работу и сказал, что понимает трудности, так как сам много лет возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. Сейчас одна из главных задач, выполнения которой Байден ждёт от своих дипломатов - это возродить доверие к Америке в мире.

Позже сегодня ожидается первая программная внешнеполитическая речь Джо Бадена. Наблюдатели склоняются, что президент США не озвучит подробности своей внешней политики, а лишь представит общую картину этой сферы деятельности Белого дома.

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