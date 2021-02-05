Стать ближе к Западу: на Украине появится свой Нью-Йорк

Нардепы разрешили переименовать поселок в Донецкой области

Украина – це Америка! Не так далёк Нью-Йорк, как кажется. Комитет Верховной рады Украины по вопросам местного самоуправления поддержал решение переименовать посёлок городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Говорят, местные сами попросили. Об этом в своём телеграм-канале сообщил замглавы комитета Александр Качура. Из достопримечательностей посёлка интернет-справочники упоминают Дзержинский фенольный завод и железнодорожную станцию "Фенольная".

А вот в Европу шагнуть всё не получается. Почему? на Известно почему – страна-агрессор мешает, а то давно бы жили не хуже, чем в Баварии. Но полным ходом идёт уничтожение преград на пути в ЕС. Именно так объяснил Владимир Зеленский решение закрыть сразу три популярных оппозиционных украинских телеканала:

"Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности".

Свобода слова, запрет на медийную цензуру – всё это уже к европейским ценностям не относится? Каналы "112.Украина", NewsOne и ZIK позволяли себе критиковать президента и его политику. И буквально нажатием кнопки им отключили прямой эфир.

Представим на минуту, что в России закрыли негосударственное СМИ? Осуждение от Госдепа и других всевозможных МИДов и дипломатов полетят мгновенно. А где европейские политики и разные европейские структуры, которые готовы вступиться за свободу слова на Украине? Здесь другие правила!

Посольство Соединённых Штатов в Киеве заявило: "США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством".

Законом, строго говоря, здесь и не пахнет. А вот главным защитникам суверенитета - националистам и радикалам - на Украине можно всё! Вдохновленные закрытием оппозиционных СМИ, они уже собрались толпой возле офиса телеканала "Наш" на акцию протеста под лозунгом "Добьём гнид".

Кто-то в Европе или Штатах осудил эти угрозы в адрес журналистов? Даже не заметили! А по поводу закрытия оппозиционных каналов украинскому сайту "Страна" удалось только получить комментарий генерального секретаря Европейской федерации журналистов:

"Как генеральный секретарь Европейской федерации журналистов, я считаю, что запрет трансляций - одна из самых крайних форм ограничения свободы СМИ. Я не вижу здесь веских причин для запрета этих телеканалов".

Подумаешь, позакрывали телеканалы в стране, где в действительности всё не так, как на самом деле.

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